TÜİK ile İŞKUR arasındaki fark 1 milyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK Nisan ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Ağbaba, “İşsiz sayısı TÜİK’e göre son bir ayda 65 bin kişi artarken son bir yılda ise işsizliğin 614 bin kişi azaldığını iddia ediyor. İŞKUR verilerinde ise kayıtlı işsiz sayısındaki bir yıllık artış ise 674 bin kişi. TÜİK aradaki 1 milyon 287 bin kişiyi görmezden geliyor” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın tespit ve değerlendirmeleri şöyle:"Yıllık işsiz sayısı artışında TÜİK ile İŞKUR arasında 1 milyon 287 bin kişilik fark var.TÜİK, İşsizliğin Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına göre 614 bin kişi azaldığını açıklıyor. TÜİK’e kayıtlı resmi işsiz sayısı geçen yılın Nisan ayında 4 milyon 467 bin kişi iken bu yılın Nisan ayında işsizliğin 3 milyon 853 bin kişiye düştüğünü açıklıyor.İŞKUR verilerindeki yıllık işsiz sayısındaki artış ise tam tersi. İŞKUR verilerine göre geçen yılın Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 910 bin kişi iken İŞKUR verilerine göre bu yılın Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 583 bin kişi.İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken, TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor. Aradaki 1 milyon 287 bin kişilik fark TÜİK tarafından görmemezlikten geliniyor.