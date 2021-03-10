TÜİK ilk kez açıkladı: AB kriterlerine göre Türkiye'de işsizlik yüzde 29,1

TÜİK'in AB'ye uyum amacıyla ilk kez yayımladığı 'atıl iş gücü' adı altındaki geniş tanımlı işsizlik oranına göre, Ocak ayında işsizlik yüzde 29,1 oldu.

İŞSİZLİKTE 1 YILDA 10 PUANLIK ARTIŞ





İşsizlik oranları açıklamaları ile tepki çeken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sonunda geniş tanımlı işsizliği gördü. Ocak 2019’da yüzde 19.6 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ocak 2021’de yüzde 29.1’e yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37.3’e yükseldi.





TÜİK, iş gücü verilerinde yöntem değiştirerek ILO metodolojisini kullanmaya başladı. TÜİK açıkladığı ‘hanehalkı işgücü araştırmasında (HİA) 2021 ocak ayından itibaren, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçti.





TÜİK bu çerçevede “iş gücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler” adı altında ILO’nun 2013 yılında benimsediği kriterleri esas alan yeni işsizlik türlerini de ek olarak açıklamaya başladı. Böylece TÜİK tarihinde ilk kez atıl işsizlik (geniş tanımlı işsizlik) türünü açıklamış oldu.





Yeni TÜİK verileri, eski TÜİK verilerinin ve dar tanımlı işsizlik oranlarının ne kadar gerçek durumu açıklamaktan uzak olduğunu da ortaya koymuş oldu.





TÜİK tarafından açıklanan ocak 2021 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış dar tanımlı işsizliği yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, atıl iş gücü oranı yüzde 29.1 oldu. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14.1 olarak açıklanırken, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 36 olarak gerçekleşti. Böylece ocak 2020’de yüzde 12.8 olan dar tanımlı işsizlik ocak 2021’de yüzde 12.2’ye gerilerken, yüzde 21.2 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 29.1’e yükselmiş oldu. Ocak 2020’de yüzde 27.4 olan geniş tanımlı kadın işsizlik oranı ise ocak 2021’de yüzde 36’ya yükselmiş oldu.





DAR TANIMLI İŞSİZLİK DÜŞTÜ





Dar tanımlı işsizlik oranının düşüyor gözükmesinin temel nedeni bu hesaplama yönteminin eksikliğinden kaynaklanıyor. Dar tanımlı işsizlik hesaplama yöntemi zamana bağlı eksik istihdamı, ümitsiz işsizleri ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanları kapsamıyor. Oysa geniş tanımlı iş gücü hesaplaması (atıl iş gücü oranı) zamana bağlı eksik istihdamı, ümitsiz işsizleri ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanları kapsıyor. Bu yüzden dar tanımlı işsizlik düşüyor gözükürken geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’a dayanmış durumda.