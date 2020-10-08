TÜİK’in hesap hatası halkın 4.7 milyon lirasına mal oldu

Sayıştay, açıkladığı ekonomiye ilişkin veriler kamuoyunda tartışma oluşturan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kendi hesabında hatalı işlem yaptığını belirledi. TÜİK’in gelir-gider işlemlerinin yanlışlığı nedeniyle 4.7 milyon liralık hata oluştu.





Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre TÜİK’in son aylarda açıkladığı enflasyon, istihdam gibi resmi ekonomi verileri başta muhalefet olmak üzere kamuoyunda güvenilmez bulunuyor. Muhalefet sözcüleri, söz konusu verilerin yanlış ve makyajlanmış olduğunu dile getirirken Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu TÜİK’in 2019 yılı raporunda kurumun kendi hesaplarını da hatalı tuttuğu ortaya çıktı.





HATANIN KURUMA BEDELİ 4 MİLYON 705 BİN LİRA

Raporda, TÜİK’in taşınırlara ilişkin düzeltme kayıtlarını hatalı yaptığı belirlendi. Raporda, TÜİK’in taşra teşkilatı olan Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Kastamonu ve Konya bölge müdürlüklerinde tesis, makine ve cihazlar ile demirbaşların “maddi duran varlıklar” hesabına borç, “gelirler hesabına” ise alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına hatalı olarak alındığına dikkat çekildi. Raporda, söz konusu hatayı düzeltmek için yapılan işlemde ise “gelirler hesabına borç kaydı” yapılması gerekirken “giderler hesabına” işlem yapıldığı belirlendi. Raporda, ilgili mevzuata atıf yapılarak söz konusu işlem nedeniyle 4 milyon 705 bin 623 TL tutarında hataya sebebiyet verildiği belirlendi.



