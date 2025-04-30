Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK işsizlik sayısını nasıl azalttı: İşte sırrı /30 Nisan 2025 10:25

TÜİK işsizlik sayısını nasıl azalttı: İşte sırrı

TÜİK bir kez daha tartışmaların odağında. İşsizlik ve ekonomik gerçekler ortadayken TÜİK işsizliğin azaldığını rakamlarla açıkladı. TÜİK'in sayılarla nasıl oynadığı ise ortaya çıktı.

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Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Mahfi Eğilmez, TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Eğilmez, verilerde azaldığı görülen işsizliğin aslında azalmadığını ve gerçekte ne olduğunu anlattı.

Halktv'de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün işsizlik verilerini açıkladı. Veriler, işsizlik oranının düştüğünü gösterirken Eğilmez'den aksi yönde bir açıklama geldi.

İktisatçı Eğilmez sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, işsizliğin aslında azalmadığını söyledi.

Eğilmez'e göre azalan işsizlik değil, iş bulma umudu...

Mahfi Eğilmez paylaşımında şunları kaydetti:

"İşsiz olup iş arama kanallarına başvurmuş olanlar işsiz sayılıyor. Bunların oranı düşüyor. Bir de işsiz olup iş aramayanlar var. Sistem onları işsiz olarak görmüyor. Onlarla birlikte işsiz oranı yüzde 28,8'e çıkıyor ve bu oran artıyor. Demek ki işsiz olup da iş bulmaktan umudunu kesip başvurmayanların sayısı artıyor."

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.
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