Samanyolu Haber /Gündem / "TÜİK kaçıyor, İŞKUR kovalıyor" /10 Ocak 2022 21:44

"TÜİK kaçıyor, İŞKUR kovalıyor"

Açıklanan işsizlik rakamlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yaklaşık 4 aydır TÜİK ile İŞKUR’un işsizlik verileri üzerinden birbirini yalanladığına şahit olmaktayız. İŞKUR verileri TÜİK'in açıkladığı aylık işsiz sayısından 3,2 kat fazla. İşsizlik verilerinde TÜİK kaçtıkça İŞKUR da TÜİK’İ kovalamaya devam ediyor." dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Ağbaba "Yaklaşık 4 aydır TÜİK ile İŞKUR’un işsizlik verileri üzerinden birbirini yalanladığına şahit olmaktayız. İŞKUR verileri TÜİK'in açıkladığı aylık işsiz sayısından 3,2 kat fazla. İşsizlik verilerinde TÜİK kaçtıkça İŞKUR da TÜİK’İ kovalamaya devam ediyor. TÜİK ile İŞKUR arasındaki işsiz sayısı ile ilgili karmaşa ve tezat açıklamalar nereye kadar böyle devam edecek merak ediyoruz" dedi.

TÜİK İŞSİZLİKTEN KAÇIYOR İŞKUR İSE TÜİK’İ KOVALAMAYA DEVAM EDİYOR

TÜİK'in iş gücü verilerindeki çelişkilere değinen Ağbaba, "TÜİK kasım ayında işsiz sayısının 39 bin kişi arttığını söylüyor. Yine TÜİK, işsizlik oranının geçen aya göre değişiklik göstermediğini iddia ederek yüzde 11,2 olarak açıklıyor. Bunun aksine İŞKUR son aylarda olduğu gibi TÜİK’İ yalanlamaya devam ediyor. İŞKUR verilerine göre ise ekim ve kasım ayları arasında işsiz kalanların işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış ise tam 126 bin. Bu durumda ekim ve kasım ayları arasında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısındaki artış TÜİK verilerindeki işsiz sayısındaki artıştan tam 3,2 kat daha fazla durumda" ifadelerini kullandı.
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