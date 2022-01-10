"TÜİK kaçıyor, İŞKUR kovalıyor"

TÜİK İŞSİZLİKTEN KAÇIYOR İŞKUR İSE TÜİK’İ KOVALAMAYA DEVAM EDİYOR
TÜİK'in iş gücü verilerindeki çelişkilere değinen Ağbaba, "TÜİK kasım ayında işsiz sayısının 39 bin kişi arttığını söylüyor. Yine TÜİK, işsizlik oranının geçen aya göre değişiklik göstermediğini iddia ederek yüzde 11,2 olarak açıklıyor. Bunun aksine İŞKUR son aylarda olduğu gibi TÜİK’İ yalanlamaya devam ediyor. İŞKUR verilerine göre ise ekim ve kasım ayları arasında işsiz kalanların işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış ise tam 126 bin. Bu durumda ekim ve kasım ayları arasında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısındaki artış TÜİK verilerindeki işsiz sayısındaki artıştan tam 3,2 kat daha fazla durumda" ifadelerini kullandı.