TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonu açıkladı. Enflasyon rakamı yıllık 47,09 oldu. Aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak açıklandı.





ENAG kasım ayı enflasyon rakamlarında aylık yüzde 4,06 artış yıllık oranı ise yüzde 86,76 olarak açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un kasım ayı enflasyonu rakamları aylık yüzde yüzde 3,07, yıllık yüzde 57,99 olmuştu.





Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.





TÜİK, enflasyonu ekimde yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 olarak açıklamıştı.





YILLIK EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU ANA GRUP EĞİTİM

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.





TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024





AYLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde eksi 0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.





Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.