TÜİK krizde işten çıkanları işsiz saymayan formül buldu

İşsizlik verileri sık sık sorgulanan TÜİK koronavirüs salgını sürecinde yapacağı anketlere yeni sorular eklemeyi planlıyor. Salgın nedeniyle 10 milyon işsize ulaşılacağı tahmin edilirken, TÜİK'ten işsiz sayısını düşüren bir adım geldi. Salgın döneminde işten çıkarılanlar işsiz sayılmayacak.







TÜİK'e göre, Kovid-19 döneminde Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) kapsamında bazı tedbirler alındı. Bunlardan bir kısmı anketin uygulanmasına yönelik olurken bir kısmı da mevcut dönemin etkisini ölçmeye yönelik düzenlemeler şeklinde gerçekleştirilecek.





Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre koronavirüse 4.3 milyon kişilik resmi işsize Türkiye'de salgın döneminde işsiz kalan ancak iş bulamayacağı için iş aramayan veya iş aramaktan vazgeçen işsizler yine TÜİK’e göre işsiz sayılmayacak.





ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLAR TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILACAK





Nisan ayı ile başlanan İşgücü Araştırmasına eklenen sorularla; istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde olan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya salgın nedeniyle iş aramayan kişilerin büyüklüğünün tahmin edilmesi planlanıyor.





Ne kadar süreceği net olarak öngörülemeyen bu dönemde işbaşında olan bazı ücretli çalışanların ücretini almaya devam ederken, bazılarının da ücretsiz izinde olacağına işaret eden TÜİK, “Ancak bu kişilerden ne kadarının süreç sonunda işsiz kalacağını, ne kadarının ise mevcut işvereniyle çalışmaya devam edeceği noktasında sürecin uzunluğu önemli bir belirleyici olacak. İş akdi fesih edilmeyen, geçici olarak evlerine gönderilen bu kişiler için, yani referans haftasında işinden uzak olan ve işle bağlantısı devam eden kişiler için ILO tarafından önerilen işten uzak kalma süresi 3 aydır” ifadelerini kullandı.





Kurum Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın bu dönemde de yapılacağını ifade ederek, “Ancak bu dönemde eklenen sorular ile işbaşında olmayan bu kişilerin sayısına ilişkin bir tahmin elde edilebilecek. Süreç sonrasında ve süreç içerisinde işten çıkartılan kişiler ise, mevcut durumda olduğu gibi tanımlar çerçevesinde ankette istihdamdan çıkmış olarak yer almaya devam edecek” dedi.