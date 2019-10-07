TÜİK market kursun, alışverişi oradan yapalım

Türkiye İstitatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonun eylül ayında yüzde 9,26'ya indiğini açıklasa da bu veri inandırıcı bulunmadı.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "TÜİK market kursun, oradan alışveriş yapalım!" diyerek resmi enflasyonun çarşı-pazardaki enflasyonun çok düşük olduğunu belirtti.





DİŞ HEKİMİ ÜCRETİ 145 TL, TÜİK "124 TL" DİYOR





T24 ekonomi yazarı Barış Soydan bugün yayımlanan makalesinde TÜİK'in açıkladığı fiyatları market fiyatları ile karşılaştırdı.





Soydan'ın "TÜİK'in eflasyonuna inanmamamız için 10 sebep" başlıklı makalesi:





1. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ilan ettiği 2019 yılı ücret tarifesindeki diş çekimi ücreti: 145 TL.







TÜİK’e göre Eylül ayı diş çekim ücreti: 124 TL







2. Şu sıralar vizyonda olan Joker filmi için İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde Cinemaximum’un 7 Ekim Pazartesi, 19:15 seansının bilet fiyatları: Tam 28, öğrenci 25 TL.



(Evet, TÜİK’in belirttiği gibi 19 TL’ye sinema bileti var. Ama sadece “Halk günü” olan çarşambaları.)







3. Devlet hastanelerinde sigortasız hastaların muayene ücreti: 30 TL.







TÜİK’e göre eylül ayında uzman doktor tedavi ücreti: 18,3 TL.





4. İSPARK’ın eylül ayında 1 saatlik otopark ücreti: Semtten semte değişmekle birlikte, son zamdan sonra 12 TL.

TÜİK’e göre eylül ayında ortalama otopark ücreti: 6,9 TL.





5. E-ticaret sitelerindeki en ucuz fiyatları bulmaya yarayan Cimri.com’da yaptığım rastgele bir aramaya göre ortalama çocuk ayakkabısı fiyatları:





TÜİK’e göre eylül ayında ortalama çocuk ayakkabısı fiyatı: 108 TL.





6. Çeşitli e-ticaret sitelerinde yoğurt fiyatları:





TÜİK’e göre eylül ayında ortalama yoğurt fiyatı: 5,7 TL.







7. Çeşitli e-ticaret sitelerinin kampanyalı parfüm fiyatları:





TÜİK’e göre eylül ayında ortalama parfüm fiyat: 40,8 TL.







Evet, 40 liraya parfüm var. Ama BİM’de:







8. Hayvanlar.Net’te geçen mart ayında paylaşılan ortalama veteriner muayene ücretleri: 80-120 TL.



TÜİK’e göre eylül ayında ortalama veteriner ücreti: 72 TL.







9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği yeni fiyat tarifesine göre taksimetre açılış (indi-bindi) ücreti: 13 TL

TÜİK’e göre taksi ücreti: 10.8 TL.



10. Son olarak bir de Dr. Oğuz Demir’in geçen hafta sosyal medyada çok tartışılan fiyat listesine göz atalım.

