TÜİK sanık kürsüsünde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan dava yarın başlıyor. TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak.





Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması yarın (pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.





ESKİ TÜİK BAŞKANI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in aktardığına göre, davada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenecek.





Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceğini, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşacağını söyledi.





Gündoğan, şu açıklamayı yaptı:





“Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin.”





SENDİKA VE DERNEKLER ALANDA OLACAK

Daha önce davaya müdahil olmak isteyen ancak bu talepleri geri çevrilen 8 emekli derneği ve işçi sendikasının yöneticileri de salonda hazır bulunacak. Ayrıca çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri de duruşmayı izleyecek.