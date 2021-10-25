TÜİK: Tahıl üretimi yüzde 15 düşecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2021' raporunu açıkladı. Üretimin tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12, sebzelerde yüzde 0,2 azalması, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artması bekleniyor.







Buna göre üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 62,7 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.





Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olacağı öngörüldü.Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, mısır üretiminin değişmeyerek 6,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9,1 oranında azalarak 286 bin ton olacağı tahmin edildi.





Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kuru fasulyenin yüzde 8 oranında artarak 302 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 30 oranında azalarak 230 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.





Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 16 oranında artarak 180 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15,6 oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı öngörüldü.





Tütün üretiminin yüzde 7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 15,3 oranında azalarak 19,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.





Sebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak yaklaşık 31,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.





Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 2,1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2,5 oranında artış olurken, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 0,8 oranında azalış olacağı öngörüldü.





Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden biber (salçalık, kapya) üretiminde yüzde 13,6, kuru soğanda yüzde 5,3, sakız kabakta yüzde 10,9 oranında artış olurken, domateste yüzde 2,9, karpuzda yüzde 1,6, hıyarda yüzde 2 oranında azalış olacağı tahmin edildi. Meyve üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.





Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 oranında artarak yaklaşık 24,7 milyon ton olacağı tahmin edildi.





Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,3, üzümde yüzde 12,8, kirazda yüzde 6,8 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 1,1, çilekte yüzde 20,3, zeytinde yüzde 35,4 oranında artış olacağı öngörüldü.





Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 14,7, portakalda yüzde 30,6, limonda yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2,9 oranında artış olurken antep fıstığında yüzde 59,7 oranında azalış olacağı tahmin edildi.





Muz üretiminin yüzde 19,1 oranında artması, incir üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olması bekleniyor.



