TÜİK ve ENAG enflasyonu yine çok farklı: İki kat fark var

Yeni enflasyon rakamları yine tartışmaların gölgesinde açıklandı. ENAG grubunun açıkladığı rakamlarla TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasında yine 2 kat fark var.





İlk rakamlar saat 9:00'da ENAG'dan geldi ve yıllık enflasyon yüzde 65,15 olarak açıklandı. Saat 10:00'da ise rakamları tartışma konusu olan TÜİK'ten açıklama geldi.





TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.





TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,95 ARTTI

Sözcü'de yer alan habere göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.





TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,07 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.





Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.





ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %33,77 ARTTI, AYLIK %1,82 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.





EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi, Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 2,34 artacağını öngörüyordu. Bu beklentiler, yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında değişkenlik gösteriyordu. Ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği tahmin ediliyordu. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,32 olarak belirlendi.





İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 35,05'e gerilemişti. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak gerçekleşen TÜFE'deki aylık değişimler, yılın ilk yarısını yüzde 35,05'lik yıllık enflasyon oranıyla tamamlamıştı.