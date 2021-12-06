TÜİK ve Erdoğan hakkında suç duyurusu

“TÜİK’İN VERİLERİ İKTİDARIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDADIR”





“TÜİK RAKAMLARININ DÜŞÜK TUTULMASI MİLYONLARCA ÇALIŞANI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”





“TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR ARTIK HALKIMIZLA ALAY ETMEKTİR”





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,51, yıllık ise yüzde 21,31 artmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Enflasyon verilerinde halkın kandırıldığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği gerekçesiyle yetkililer hakkında harekete geçti.HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, TÜİK Başkan Yardımcıları; Dr. Nurettin Kaya, Abdullah Yüksel, Tülay Korkmaz, Serdar Öz, Umut Serdar İdman hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TÜİK’in internet sitesinde yer alan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 4’üncü maddesi yer alan kurumun ilkeleri hatırlatıldı.Dilekçede, “TÜİK’in son aylarda açıkladığı Üretici ve Tüketici Fiyat Endeksinin gerçeklerle örtüşmemesi; üretilen istatistiklerin 'güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır' ilkesinin ihlalidir. Çalışan insanlarımızın ekonomisiyle örtüşmeyen rakamlar, bu kuruma olan güvenilirliği yok etmekte, Kamuoyunda Kurum Yöneticilerinin görevlerini yansız yapmadıkları ve verileri çarpıttıkları yönünde bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Kaldı ki ekonomistlerin, sendikaların, bağımsız araştırma gruplarının açıkladığı rakamlar ve değerlendirmeleri TÜİK’in verileri İktidarın isteği doğrultusunda çarpıttığı yönündedir” ifadelerine yer verildi.Dilekçede, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) İstanbul’da yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50 arttığına dair verilerine ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyon rakamlarına ilişkin verilerine yer verildi.Dilekçenin devamında, “TÜİK rakamlarının düşük tutulması aynı zamanda milyonlarca çalışanı da olumsuz etkilemektedir. Çünkü belirlenen enflasyon oranları üzerinden Asgari Ücret ve İşçi-Memur-Emeklinin ücret-maaşları belirlenmektedir. 19 yıllık AKP Hükümetleri göstermektedir ki, ücret-maaş gelirleriyle yaşamını idame ettiren milyonlarca çalışanın, gerçek enflasyon karşısında gelirleri sürekli erimiştir. 2022 yılı içinde Asgari Ücretli milyonlara, Emeklilere ve Kamu Çalışanlarına düşük zam vermek için bilinçli olarak rakamlara müdahale edilerek enflasyon oranları düşük gösterilmektedir” denildi.HKP avukatları dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK Başkanı Dinçer ve Başkan Yardımcıları hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı.Okur şu ifadelere yer verdi:"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Cuma günü aylık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in rakamları AKP iktidarı ile birlikte hep şaibeliydi. Ama özellikle Kasım ayında Türkiye Tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde Türk Lirasındaki değer kayıpları ve buna bağlı olarak gelen Hayat pahalılığı açıklanan rakamların yanlı ve çarpıtılmış olduğu gerçeğini Halkımızın nezdinde gün yüzüne çıkardı. Türk Lirası özellikle Dolar ve Avro karşısında pula dönmüşken, Halkımızın tabiriyle iğneden ipliğe her şeye zam gelmişken, İşçi, Memur ve emekli milyonların gelirleri, güneş görmüş kar gibi erimişken, kısacası Halkımız İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm cehenneminde kavrulurken TÜİK’in açıkladığı rakamlar, artık Halkımızla alay etmektir. TÜİK Halkımıza; pazarda, markette gördüğünüz ürünlerin fiyatları, oturduğunuz evin kirası, ulaşıma ödediğiniz paralar gerçek değil, benim rakamlarım doğrudur, diyor.Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, AKP’giller’in İstatistik Kurumuna dönüştürülen TÜİK’in, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerini bir kenara iterek, AKP’giller’in ve Reisinin gönlünü hoş edecek şekilde Rakamları açıklamasını yargıya taşıdık. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TÜİK Başkanı ve Başkan yardımcıları hakkında, 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi' suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk.'Sayıştay’ın kamu kurumlarının mali faaliyetlerini izlediği 2020 raporuna göre Saray’ın üç ayrı kalemdeki mutfak harcamaları 2020’de yaklaşık yüzde 64 artar”ken, Kasım 2020’den Kasım 2021’e yıllık enflasyonu yüzde 21,34 olarak göstermek, TÜİK’in rakamları nasıl çarpıttığının göstergesidir. Bu artık gerçek rakamları peçelemektir. Parti Programımızda yer aldığı üzere 'Türkiye’mizde olanları peçeleyip tedbirleri felce uğratan en derebeyice zulümlerden biri de ‘rakamların zorbalığı’dır.' Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu zorbalığı yaratanların, bu zorbalığa katkı sunanların peşlerini bırakmayacağız."