Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK yine işsizliği düşürdü: Mayıs'ta işsiz sayısı 265 bin azaldı /12 Temmuz 2021 10:26

TÜİK yine işsizliği düşürdü: Mayıs'ta işsiz sayısı 265 bin azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.TÜİK'in verdiği istatistiklere göre ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye'de işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 13.2 oldu. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) yüzde 27.2 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 13.9 seviyesindeydi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 27.2 oldu.

Genç işsizlik yüzde 24

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24 oldu. İstihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 31.9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41.9 seviyesinde gerçekleşti.

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