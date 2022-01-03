TÜİK yine 'Saray' güdümünde komik bir enflasyon açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi.



TÜİK'in geröek enflasyonu gölgelemek adına yayınladığı rakamlara rağmen Aralıkta aylık enflasyon yüzde 13,58 ile tarihi seviyeye ulaştı.



YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA



Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.



ARALIK AYI VERİLERİ



TÜKİ'in açıkladığı şaibeli rakamlara göre, aylık TÜFE’ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi



Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu.



2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



Aralık 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.