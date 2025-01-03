TÜİK yine şaşırtmadı: Zamma gelince enflasyon düştü





ERDOĞAN’IN MAAŞI 12 KAT FAZLA





12 BİN 500 TL’NİN ALTINA ZAM YOK





EMEKLİNİN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 60





KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 58,51 OLDU





TÜİK YİNE ŞAŞIRTMADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yine şaşırtmadı.BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının netleştiği Aralık’ta TÜFE’de yılın en düşük aylık artışı gerçekleşti. Son 19 ayın en düşük artış oranı olan aylık yüzde 1,03 ile TÜFE’deki yıllık artış yüzde 44,38 oldu.Yıla yüzde 64,86 düzeyinde başlayan yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 75,45 ile yılın zirve seviyesine yükseldi. Mayıs ayından itibaren düşüşe geçse de istenilen düşüş istenilen hızda gerçekleşmedi. Yılsonu tahminleri sürekli olarak yukarı geçildi. Şimşek’in göreve geldiğinde yüzde 39 olan enflasyon 2024 yıl sonunda yüzde 44,38 oldu.12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 58,51 olarak açıklandı. Memur maaşlarını ve emekli aylıklarını belirleyecek olan altı aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 15,75 oldu.İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 artış uygulanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları toplu sözleşme hükmü nedeniyle yüzde 11,54’te kaldı. Memur ve memur emeklisi geçen yıl toplam yüzde 33 zam almış oldu.Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL’den 43 bin 698 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 587 TL’den 19 bin 616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’ye yükselecek.2025 yılı için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı ise aylık 183 bin liradan 238 bin liraya çıktı. Böylece Erdoğan, en düşük emekli memur aylığından tam 12,2 kat daha fazla maaş alacak.12 bin 500 liranın altında aylığı olanların kök maaşları yüzde 15,74 oranında artış yaşayacak. Ancak artış ile 12 bin 500 liranın altında kalmaya devam eden kök aylıklar nedeniyle emeklilerin büyük bölümü söz konusu zam ile maaşlarında bir artış yaşamayacak.Zamdan önce yaklaşık 3,7 milyon emeklinin aylığının 12 bin 500 liranın altında olduğu biliniyordu.En düşük emekli aylığı yapılacak olan düzenleme ile altı aylık enflasyon oranında artırılsa 2 bin liranın altında bir artışla 14 bin 468 TL olacak.TÜİK, Aralık 2024 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 43,58 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bulunuyor. DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60 oldu. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 58,51 olarak ortaya çıktı.2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulamasının sona ermesiyle yeniden ortalama enflasyon hesabına göre belirlenmeye başladıAylık yıllıkTÜİK 1,03 44,38ENAG 2,34 83,40İTO 1,74 55,27Aylık enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde olsa da birçok üründeki aylık artış enflasyonun üzerine çıktı (%)Yumurta: 12,2Patates: 9,3Margarin: 7,8Kahve: 6,5Kuzu eti: 2,9Şeker: 2,8Kuru baklagiller: 2,3Pirinç: 2,2Dana eti: 2Tereyağı: 2