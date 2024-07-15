Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'e davalar yolda: Geçmişe dönük zam alabilirsiniz! /15 Temmuz 2024 09:11

TÜİK'e davalar yolda: Geçmişe dönük zam alabilirsiniz!

Avukat Ali Erdem, tartışmalı TÜİK enflasyon rakamlarının mahkemeye taşınabileceğini söyledi. Böylece maaş zamlarına yönelik geçmişe dönük hak kayıpları giderilebilir.

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Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş’ın, TÜİK'in “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurduğu 100 kalem malın güncel fiyatıyla ilgili aktardığı verilerin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:

“Emekli ya da aktif çalışanlar, hukuken menfaati olduğu için önce TÜİK’e resmi olarak başvurup gerçeği yansıtmayan enflasyonun düzeltilmesi ve doğru verilerin yayımlanması talebinde bulunacak. TÜİK bu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanun’un 10 maddesine istinaden bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek. Dava açıldığı zaman TÜİK’in kendisinden istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorunda. Dava sürecinde mahkeme istatistik uzmanlarından bir bilirkişi heyeti oluşturup gerçek verilerin hesaplanmasını talep eder. Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varması durumunda mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını ister. Böylece geriye dönük hak kayıplarını giderme imkanı doğar.”

Avukat Gündoğan, TÜİK mahkeme kararıyla verileri güncellemesi halinde milyonlarca çalışan ve emeklinin zamlarının da güncelleneceğini ifade etti.
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