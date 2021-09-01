TÜİK'e göre ekonomi ikinci çeyrekte %21.7 büyüdü

GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 arttı.







Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.





Mal ve hizmet ihracatı yüzde 59,9 arttı





Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.





İşgücü ödemeleri yüzde 36,1 yükseldi







İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı.





Pandeminin başlangıcı sebebiyle geçtiğimiz yıl dünya çapında eonomiler durma noktasına gelmişti. Baz etkisiyle bu sene Türkiye de geçen sene aynı döneme göre %21.7'lik büyüme kaydetti.