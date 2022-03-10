Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'e göre Ocak 2022'de işsizlik yüzde 22,9 oldu /10 Mart 2022 12:00

TÜİK'e göre Ocak 2022'de işsizlik yüzde 22,9 oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. 'Atıl işgücü' olarak tanımlanan gerçek işsizlik ise Ocak 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2022 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. 'Atıl işgücü' olarak tanımlanan gerçek işsizlik ise 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,0 olarak gerçekleşti.

 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,9
 
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,0 olarak gerçekleşti.
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