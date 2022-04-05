TÜİK'e göre Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş





Aktaş, "Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş! Fena halde merak ediyoruz bu ürünlerde fiyatlar nasıl geriledi diye. Devamı da var; salça, mercimek, nohut, çay, bal... Buyurun izah edin!" diye ifade etti.



Gazeteci Alaattin Aktaş, dün açıklanan yüzde 61,1'lik enflasyon verilerinin detaylarına değinerek "Kahve, yoğurt, ayran, kuru fasulye, tereyağı, bulgur, süt, bebek sütü toz karışımı, çikolata, salça, mercimek, nohut, kraker, peynir, turşu, gofret, kabartma maddeleri, tahin, tahin helvası, kağıtlı şeker, hazır kahve, çay ve bal fiyatları düşmüş. Evet evet düşmüş. Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız" dedi.