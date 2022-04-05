Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'e göre Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş /05 Nisan 2022 12:47

TÜİK'e göre Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş

Alaattin Aktaş: Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş; buyurun izah edin

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Gazeteci Alaattin Aktaş, dün açıklanan yüzde 61,1'lik enflasyon verilerinin detaylarına değinerek "Kahve, yoğurt, ayran, kuru fasulye, tereyağı, bulgur, süt, bebek sütü toz karışımı, çikolata, salça, mercimek, nohut, kraker, peynir, turşu, gofret, kabartma maddeleri, tahin, tahin helvası, kağıtlı şeker, hazır kahve, çay ve bal fiyatları düşmüş. Evet evet düşmüş. Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız" dedi.

Aktaş, "Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş! Fena halde merak ediyoruz bu ürünlerde fiyatlar nasıl geriledi diye. Devamı da var; salça, mercimek, nohut, çay, bal... Buyurun izah edin!" diye ifade etti.
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