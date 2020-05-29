Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'e göre Türkiye ilk çeyrekte %4,5 büyüdü /29 Mayıs 2020 10:11

TÜİK'e göre Türkiye ilk çeyrekte %4,5 büyüdü

TÜİK, ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüdüğü belirtildi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Ekonominin, coronavirus etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği ocak-mart döneminde yüzde 5,2 büyümesi bekleniyordu.

Türkiye, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzdde 1,6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 azaldı.


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