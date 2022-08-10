TÜİK'i bakın bu kez kim yalanladı

DİSK-AR, Haziran 2022 dönemini kapsayan TÜİK tarafından 10 Ağustos 2022’de yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı. Buna göre;





"Geniş tanımlı işsiz sayısı salgın öncesine göre 1 milyon 35 bin arttı.



Geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizliğin iki katı,



Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 607 bin,



Geniş tanımlı işsiz sayısı salgın öncesine göre 1 milyon 35 bin arttı,



Genç kadın işsizliği yüzde 28.3" oldu.



TÜİK’in Haziran 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Ağustos 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10.3, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 20.4 seviyesinde gerçekleşti.



TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.



DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Haziran 2022’de 7 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.



TÜİK’e göre Haziran 2019’da yüzde 13.7 olan işsizlik Haziran 2022’de yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19.1’den yüzde 20.4’e yükseldi