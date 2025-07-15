Tüik'i eleştiren emekli hakime icra gönderildi

Emekli Yargıtay üyesi hâkim Seyfettin Çilesiz, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerin ardından icra takibiyle karşılaştı. TÜİK, eleştiriden sadece bir gün sonra Çilesiz hakkında 36 bin TL’lik ilamlı icra işlemi başlattı. Masraflarla birlikte borç miktarı 46 bin liraya yükseldi.





Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in 3 Temmuz'da açıkladığı ve memur ile emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkileyen düşük enflasyon verisine tepkisini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. "Petrol zamlarını nereye sakladın? Emekliler ve memurlar yine ağır mağdur edildi" ifadelerini kullanan Çilesiz’e, TÜİK yalnızca bir gün sonra icra işlemi başlattı.





Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, söz konusu icra işleminin halen istinaf aşamasında olan bir dava ile ilgili olduğunu vurguladı. Gündoğan, “İcra işlemi yasal prosedüre aykırı biçimde uygulandı. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre önce ödeme emri gönderilmeli, ardından 30 günlük süre tanınmalıydı. Ancak bu kurallar hiçe sayılarak doğrudan icraya gidildi” dedi.





Emekli aylığı dışında herhangi bir geliri bulunmayan Çilesiz, icra bedelini ödeyemeyince haciz tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Avukatı Gündoğan, “Müvekkilim kızından borç alarak toplamda 46 bin TL’yi ödemek zorunda kaldı. Bu süreçte ciddi bir mağduriyet yaşandı” ifadelerini kullandı.





Gündoğan, devam eden davaya rağmen icra işleminin başlatılmasını “hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir uygulama” olarak nitelendirirken, yaşanan olay eleştiriye tahamülsüzlüğü bir kez daha ortaya koydu.