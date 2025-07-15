Samanyolu Haber /Gündem / Tüik'i eleştiren emekli hakime icra gönderildi /15 Temmuz 2025 15:34

Tüik'i eleştiren emekli hakime icra gönderildi

İktidar eleştirilere tahamülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı. Emekli hakimin yaşadıkları akıllara durgunluk verdi.

SHABER3.COM

Emekli Yargıtay üyesi hâkim Seyfettin Çilesiz, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerin ardından icra takibiyle karşılaştı. TÜİK, eleştiriden sadece bir gün sonra Çilesiz hakkında 36 bin TL’lik ilamlı icra işlemi başlattı. Masraflarla birlikte borç miktarı 46 bin liraya yükseldi.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ İCRAYA YOL AÇTI

Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in 3 Temmuz'da açıkladığı ve memur ile emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkileyen düşük enflasyon verisine tepkisini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. "Petrol zamlarını nereye sakladın? Emekliler ve memurlar yine ağır mağdur edildi" ifadelerini kullanan Çilesiz’e, TÜİK yalnızca bir gün sonra icra işlemi başlattı.

İCRA DAVASINA İSTİNAF BEKLENMEDEN BAŞVURULDU

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, söz konusu icra işleminin halen istinaf aşamasında olan bir dava ile ilgili olduğunu vurguladı. Gündoğan, “İcra işlemi yasal prosedüre aykırı biçimde uygulandı. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre önce ödeme emri gönderilmeli, ardından 30 günlük süre tanınmalıydı. Ancak bu kurallar hiçe sayılarak doğrudan icraya gidildi” dedi.

KIZINDAN BORÇ ALARAK HACİZİ ÖNLEDİ

Emekli aylığı dışında herhangi bir geliri bulunmayan Çilesiz, icra bedelini ödeyemeyince haciz tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Avukatı Gündoğan, “Müvekkilim kızından borç alarak toplamda 46 bin TL’yi ödemek zorunda kaldı. Bu süreçte ciddi bir mağduriyet yaşandı” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ

Gündoğan, devam eden davaya rağmen icra işleminin başlatılmasını “hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir uygulama” olarak nitelendirirken, yaşanan olay eleştiriye tahamülsüzlüğü bir kez daha ortaya koydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüik'i eleştiren emekli hakime icra gönderildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:57