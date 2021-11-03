TÜİK'in enflasyon açıklamasına kimse inanmadı! İşte Gerçek enflasyon

TÜİK, enflasyon rakamını yüzde 19,89’a yükseltti. Üretici fiyat endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,24 artarak yüzde 46,31 yükselerek ÜFE ve TÜFE arasında makas 19 yılın zirvesine çıktı. Enflasyonun, akaryakıt fiyatları, gıda fiyatlar, sigara fiyatlarına gelen zamlar sonrası yüzde 20,2 artması bekleniyordu.





GERÇEK ENFLASYONU BÖYLE İSPATLADI

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise TÜİK’in enflasyon kararına ilişkin ilk tepkisini verdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştığı ekonomik veriyle adeta TÜİK’i yalancı çıkaran Zelyut, “Türkiye enflasyonu %40-44 arası bir rakamdır bunun ispatını TÜİK üretici fiyat rakamlarında görebilirisiniz!” dedi.





ÜFE-TÜFE ARASINDA BÖYLE MAKAS OLAMAZ

TÜİK’e rakam düzelteceksen ÜFE’yi de düşür çağrısında bulunan ekonomist Zelyut, “ÜFE ve TÜFE arasında böyle makas olmaz” diyerek tepki gösterdi.





Evren Devrim Zelyut’un paylaşımı şöyle oldu:





“Türkiye enflasyonu %40-44 arası bir rakamdır bunun ispatını TÜİK üretici fiyat rakamlarında görebilirisiniz! ÜFE'nin 46 olduğu yerde TÜFE 19 olamaz! Hangi satıcı aradaki farkı göğüsleyebilir? TÜİK rakam düzelteceksen ÜFE'yi de düşür! ÜFE ve TÜFE arasında böyle makas olamaz!”









TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) NEDİR: Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE’de esas alınan perakende fiyatlarıdır.





ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) NEDİR: ÜFE, TÜFE gibi belirli bir mal sepetinin maliyetini ölçer. TÜFE’den farkı maliyeti ölçülen sepetin hammadde ve yarı mamul malları da içermesi ve fiyatların üreticiden dağıtım kanallarına geçerken (toptan eşya fiyatlarıyla) ölçülmesidir.