Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'in enflasyon açıklamasına kimse inanmadı! İşte Gerçek enflasyon /03 Kasım 2021 12:36

TÜİK'in enflasyon açıklamasına kimse inanmadı! İşte Gerçek enflasyon

TÜİK, aylık bazda yüzde 2,39 artırarak enflasyonu yüzde 19,89'a yükseltti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ÜFE-TÜFE arasındaki makasa dikkat çekerek enflasyonun yüzde 40-44 arasında olduğunu savundu.

SHABER3.COM


TÜİK, enflasyon rakamını yüzde 19,89’a yükseltti. Üretici fiyat endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,24 artarak yüzde 46,31 yükselerek ÜFE ve TÜFE arasında makas 19 yılın zirvesine çıktı. Enflasyonun, akaryakıt fiyatları, gıda fiyatlar, sigara fiyatlarına gelen zamlar sonrası yüzde 20,2 artması bekleniyordu.

GERÇEK ENFLASYONU BÖYLE İSPATLADI
Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise TÜİK’in enflasyon kararına ilişkin ilk tepkisini verdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştığı ekonomik veriyle adeta TÜİK’i yalancı çıkaran Zelyut, “Türkiye enflasyonu %40-44 arası bir rakamdır bunun ispatını TÜİK üretici fiyat rakamlarında görebilirisiniz!” dedi.

ÜFE-TÜFE ARASINDA BÖYLE MAKAS OLAMAZ
TÜİK’e rakam düzelteceksen ÜFE’yi de düşür çağrısında bulunan ekonomist Zelyut, “ÜFE ve TÜFE arasında böyle makas olmaz” diyerek tepki gösterdi.

Evren Devrim Zelyut’un paylaşımı şöyle oldu:

“Türkiye enflasyonu %40-44 arası bir rakamdır bunun ispatını TÜİK üretici fiyat rakamlarında görebilirisiniz! ÜFE'nin 46 olduğu yerde TÜFE 19 olamaz! Hangi satıcı aradaki farkı göğüsleyebilir? TÜİK rakam düzelteceksen ÜFE'yi de düşür!  ÜFE ve TÜFE arasında böyle makas olamaz!”


TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) NEDİR: Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE’de esas alınan perakende fiyatlarıdır.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) NEDİR: ÜFE, TÜFE gibi belirli bir mal sepetinin maliyetini ölçer. TÜFE’den farkı maliyeti ölçülen sepetin hammadde ve yarı mamul malları da içermesi ve fiyatların üreticiden dağıtım kanallarına geçerken (toptan eşya fiyatlarıyla) ölçülmesidir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK'in enflasyon açıklamasına kimse inanmadı! İşte... Sonraki Haber >>

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:28