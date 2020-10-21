Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'in enflasyon oyunu ortaya çıktı: Esas enflasyon dört kat fazla /21 Ekim 2020 09:57

TÜİK'in enflasyon oyunu ortaya çıktı: Esas enflasyon dört kat fazla

TÜİK Eylül ayında enflasyonu yüzde 0.97 olarak hesapladı. Ancak, TÜİK’in enflasyon sepetini baz alan bilim insanları, fiyatları yaygın marketlerden derleyince ortaya çok farklı bir tablo çıktı. Aylık enflasyon yaklaşık 4 katına çıkarak yüzde 3.61’e yükseldi.

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Son yıllarda ekonomik krizin yaşandığı Türkiye’de, TÜİK’in açıkladığı verilere yönelik şüpheleri kanıtlayan bir gelişme yaşandı. 

TÜİK Eylül ayında enflasyonu yüzde 0.97 olarak hesapladı. Ancak, TÜİK’in enflasyon sepetini baz alan bilim insanları, fiyatları yaygın marketlerden derleyince ortaya çok farklı bir tablo çıktı.

Aylık enflasyon yaklaşık 4 katına çıkarak yüzde 3.61’e yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) adı ile bir araya gelen akademisyenler Türkiye için enflasyon hesaplamaya başladıklarını duyurdu.

Tüketici fiyatlarına yönelik değişimleri her ay yayınlayacaklarını duyuran ENAG, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 3.61 olarak hesapladı.

Sözcü’nün haberine göre, bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylülde açıkladığı yüzde 0.97 enflasyon oranının yaklaşık 4 katına işaret ediyor.

Ekonomist Prof. Veysel Ulusoy'un başında olduğu ENAG, ülkelerin kullandığı ortak standart enflasyon hesaplama yöntemini kullanıyor. TÜİK'in metodolojisini kullandıklarını belirten Profesör Ulusoy'un verdiği bilgiye göre, TÜİK fiyatları ülke genelinde ortalama 500 bin noktadan derliyor.

ENAG enflasyon hesaplamasında ise bu sayının çok daha fazlası, en az üç katı noktadan fiyat bilgisi aldıklarını belirten Ulusoy, enflasyon sepetindeki fiyatları alırken online veya fiziki satış kanalarının yüksek temsil yüzdesiyle uyumlu olmasına öncelik verildiğini söyledi.

Buna göre, fiyat alınan yerin satış kitlesi olarak Türkiye nüfusunun ne kadarını temsil ettiğine öncelik veren araştırma grubu, bu sayede TÜİK'in fiyat hacminin çok üzerinde bir veriye ulaşabiliyor.

TÜİK'in aksine eğitim, sağlık ve alkollü içecekleri hesaplamaya katmadıklarını belirten Ulusoy, bu kalemleri hesaplamanın dışında tutmalarının nedenini ise şöyle açıkladı:

“Türkiye'de sağlık ve eğitim harcamaları enflasyona etki etmekten öte ondan etkilenen bir süreç izliyor. Yani bu kalemlerde görülen zamlar enflasyonun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu harcamaların enflasyon sepetindeki ağırlıklarını yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz.” Ulusoy, önümüzdeki dönem enflasyon hesaplamasına kalite değişim etkisi ve ‘shrinkflasyon' adını verdiği' gramajın düşürülmesi ile yaratılan gizli enflasyon' etkisini de dikkate alacaklarını kaydetti.
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