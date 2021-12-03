Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'in enflasyonu %21,31'miş, ya gerçek enflasyon? /03 Aralık 2021 10:42

TÜİK'in enflasyonu %21,31'miş, ya gerçek enflasyon?

Türkiye'de Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2018’den beri ilk kez yüzde 21'i aşmış oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayıdan enflasyonun 3,51 artarak yıllık bazda yüzde 21,31 olduğunu duyurdu.

TÜİK'in kasım ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 21,31, aylık yüzde 3,51 arttı.

TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

ENAGrup: Aylık enflasyon 9,91 yıllık yüzde 58,65
Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup ise kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) yüzde 9,91 arttığını açıkladı.

Kuruma göre 12 aylık fiyat artışı böylece yüzde 58,65 oldu.



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