TÜİK'in hesaplamalarında ilginç detay : 3.7 milyon işsiz nereye kayboldu?

Son 5 yılda 3 milyon 695 bin işsizin TÜİK hesaplarında görünmediği belirtilerek, TBMM’de "acilen" araştırma komisyonu kurulması istendi.





Erdoğan Süzer'in Sözcü'de yer alan haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamalarının incelenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması istendi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TÜİK'in hesaplarına göre son 5 yılda çalışabilir nüfusun 4 milyon 816 bine, işgücü nüfusunun 1 milyon 120 bine çıkmasına rağmen istihdamın 208 bin işsizliğin de sadece 913 bin kişi artığını, bu durumda 3 milyon 695 bin kişinin hesaplarda görünmediğini söyledi. TÜİK'e “3 milyon 695 bin kişi nereye kayboldu?” diye soran Demirtaş, TÜİK'in gerçek işsizlik, gerçek enflasyon ve gerçek büyüme gibi kritik verileri gizleyerek sorunların çözümünü engellediğini ifade etti.





Demirtaş, TÜİK'in enflasyon, büyüme ve işgücü gibi önemli konularda yayımladığı çelişkili verileriyle kuruluş kanunda belirlenen tarafsızlık, şeffaflık ve tutarlılık ilkelerine uygun davranmadığını belirterek, “Veriler, TÜİK'in işgücü istatistiklerini makyajlayıp, işsizlik sorununu küçültme çabası içinde olduğunun somut bir göstergesidir” dedi.





Ünal Demirtaş, TÜİK'in şeffaflığına dair eleştirilerin AB Türkiye ilerleme raporlarına da yansıdığını, raporda, “TÜİK içindeki atama ve görevden alma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin bir takım endişeler hâlâ söz konusudur” eleştirisi yapıldığını bildirdi. Eleştirilere rağmen bu yılın mart ayında TÜİK Başkanı'nın yeniden değiştirildiğini, temmuz ayının başında ise iki başkan yardımcısının görevden alınıp üç yeni başkan yardımcısının atandığını hatırlatan Demirtaş, ulusal hesaplar, enflasyon ve işgücü konularının yeni atanan başkan yardımcılarına verildiğine dikkat çekti.