Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'in sepet oyunu! /03 Şubat 2020 11:17

TÜİK'in sepet oyunu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon hesaplamasında yine çok tartışılacak bir değişikliğe gitti. Gıda, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, köprü ve otoyol ücretlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı düşürüldü. Böylece zam yağmuru TÜİK rakamlarına daha düşük oranla yansıyacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi bu yıl da "güncelleme" ismi altında vatandaşın belini büken kalemlerin enflasyon sepetindeki ağırlığını azalttı. 

Böylece gıda, ulaştırma, konut, ev eşyası, giyim ve ayakkabı gibi hem tüketimin çok olduğu hem de peş peşe zamların geldiği grupların ağırlıkları düşürülerek enflasyonu olduğundan daha düşük gösterecek.

GIDA VE AKARYAKIT ZAMLARINI GİZLEMENİN ÖTEKİ YOLU

Gıdanın geçen yıl yüzde 23,29 olan ağırlığı (enflasyonu etkileme oranı) yüzde 22,77’ye çekildi. Bu 0,52 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor. 

Yine otomobil, benzin, motorin, köprü, otoyol ücretleri gibi kalemleri barındıran ulaştırma grubunun da ağırlığı 1,16 puan birden indirildi. Ulaştırmanın yüzde 16,78 olan ağırlığı yüzde 15,62’ye çekildi.

Elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi en temel barınma ihtiyaçlarının bulunduğu konut grubunun ağırlığı ise 0,82 puan düşürüldü. 

Böylece konut grubu artık enflasyonu yüzde 15,16 değil, yüzde 14,34 etkileyecek. Giyim ve ayakkabı grubu 0,28, ev eşyası grubu ise 0,56 puan daha az etkili olacak.

İçki ve sigaranın ağırlığı ise 1,83 puan artırıldı. 
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