Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'in yeni başkanı bakın kim oldu /22 Mayıs 2020 22:33

TÜİK'in yeni başkanı bakın kim oldu

TÜİK Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin'in kurumun başkanlığına vekâleten atandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekâleten atandı. 

TÜİK’ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding’e Genel Müdür olarak atanırken; Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığı'na vekâleten getirildi.

Muhammet Cahit Şirin, KADEM'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışan daha sonra Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü olan Elif Esen'le evli.
 
Muhammet Cahit Şirin ve Elif Esen'in düğünlerinin şahitliğini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yapmıştı.
 
Muhammed Cahit Şirin kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğan Muhammed Cahit Şirin; ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı.

2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve baslayan Muhammed Cahit Şirin, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK'in yeni başkanı bakın kim oldu Sonraki Haber >>

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:13