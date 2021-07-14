Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'in yine gözü korktu: Göç istatistiklerini de yayınlamayacak /14 Temmuz 2021 12:15

TÜİK'in yine gözü korktu: Göç istatistiklerini de yayınlamayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri'ni ertelediğini duyurdu. TÜİK, geçtiğimiz haftalarda da 2020 ölüm istatistiklerini ertelemişti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan göç istatistiklerini ertelediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlaması gereken ‘2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri’ için erteleme kararı veren TÜİK, bugün de 2020 Uluslararası Göç İstatistikleri verilerinin yayımlanmasının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"Çalışmalar tamamlanmadı"

TÜİK gerekçe olarak idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını gösterdi. TÜİK, 2020 ölüm istatistiklerini de aynı gerekçe ile belirsiz bir tarihe ertelemişti. Ölüm istatistiklerinin açıklanmasının, COVID-19 kaynaklı gerçek ölüm sayılarını ortaya çıkaracağı gerekçesiyle yayınlanmadığı öne sürülmüştü.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020¨ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

2019’da yüzde 17 artmıştı 

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı; 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izlemişti.
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