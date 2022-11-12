TÜİK'te kritik isim görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevden alındığı duyuruldu.







Görevden alma kararı ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:







"Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır"





ÜÇ YILDA BEŞ BAŞKAN

TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı. Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.





FATİH ŞAHİN KİMDİR?

1982 yılında Samsun’da doğan Fatih Şahin, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Uzman olmuştur. 2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bunu müteakiben 2020 yılında sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.





23 Şubat 2021- 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmüştür. Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görevini yürütmekte iken 17 Mart 2022 tarihinde vekaleten TÜİK Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 22 Nisan 2022 tarih ve 31818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcılığına asaleten atanmıştır. Fatih Şahin evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.