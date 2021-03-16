TÜİK'ten bir garip hesaplama daha

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2021'e dair "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Hesaplama ve istatistikte çığır açan TÜİK, Kısa Çalışma Ödeneği alan yani aslında çalışmayanları da değerlendirmeye katarak "Ücretli çalışan sayısı arttı" sonucunu çıkardı. Aralık 2020 itibariyle kısa çalışma ödeneği alan yani işsiz olan 2 milyon 291 bin 754 kişi, TÜİK istatistiklerinde "çalışıyor" olarak belirtildi.







Evrensel'in haberine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 arttığını öne süren TÜİK, bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 969 bin 591 kişi olan ücretli çalışan sayısının 2021 yılı Ocak ayında 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldiğini söyledi. Ayrıca ücretli çalışan sayısının yine 2021 Ocak'ta bir önceki aya göre %0,8 arttığı ifade edildi.





TÜİK, ücretli çalışan sayısının yıllık olarak sanayi sektöründe %8,4, inşaat sektöründe %22,1 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttığını ifade etti.





Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,8 arttı. Aylık olarak ise sanayi sektöründe %0,8, inşaat sektöründe %1,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,8 artış kaydedildiği öne sürüldü.