Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'ten ENAG'a suç duyurusu /26 Ocak 2022 17:15

TÜİK'ten ENAG'a suç duyurusu

TÜİK, ekonomi alanında uzman akademisyenler tarafından kurulan ve Türkiye enflasyonunu yüzde 82 olarak açıklayan ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yoğun kar yağışı sırasında şehirle bağlantısı kesilen, yüzlerce kişinin mahsur kaldığı İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi konumundaki ????İstanbul Grand Airport (İGA), fırtına sırasında çöken çatıyla ilgili açıklama yaptı.

İGA’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı sınırları içinde bulunan ve çatısı çöken geçici kargo binası, işletmemize ait olmayıp THY’ye ait Turkish Cargo geçici hizmet binasıdır. Terminale 6 km uzaklıkta bulunan binanın inşaatının yapımı İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır"
İki gün önce, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar ve fırtına nedeniyle çökmüştü. THY tarafından yapılan açıklamada “çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı ve binanın boş olduğu” ifade edilmişti.

Çökme anını gösteren videoda çatının bir kişi üzerine düştüğü görülüyor. Bu kişinin yaralandığı iddiaları üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu mesajı paylaşmıştı:

Olay sırasında çatısında çökme meydana gelen tesisimizde bulunan tek kişi olan güvenlik görevlisi arkadaşımız hiçbir zarar görmemiştir. Konuyla ilgili paylaşılan yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir.
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