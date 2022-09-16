TÜİK'ten ve Merkez'den Enflasyon operasyonu

Enflasyon hesaplaması nedeniyle tartışmaların odağındaki Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) dikkat çeken bir görev değişikliği daha yaşandı.









20 Mayıs 2022 tarihinde enflasyon hesaplamasının yapıldığı Fiyat İstatistikleri Dairesi’nin başkanlığına atanan Dr. Furkan Metin, dün duyurulan kararla başkan yardımcılığına atandı. Metin’in yerine Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı olarak yeni bir isim atanıp atanmayacağı netleşmedi.





Daha önce Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı, TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir’e bağlıydı. 29 Ocak 2022 tarihinde Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in yerine TÜİK Başkanlığı’na Erhan Çetinkaya atanırken, Demir de TÜİK Başkan Yardımcısı olarak kurum dışından atanmıştı. Demir’in başkan yardımcılığı görevi sürüyor.





FURKAN METİN HIZLI YÜKSELDİ

Furkan Metin, daha önce TÜİK’te Dijital Dönüşüm Daire Başkanı olarak görev yaparken 20 Mayıs 2022 tarihinde akademik ve kurum içi kariyerine uzak olan Fiyat İstatistikleri Dairesi’nin başına atanmıştı.





Uzun yıllardır Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı olarak görev yapan Cem Baş, “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek 2022 yılı Mayıs ayında istifa etmişti





Konuya yakın kaynaklar, TÜİK’te enflasyon hesaplamasını yapan yönetici ve teknik kadronun büyük oranda değiştiğini, kurumun hafızasının büyük oranda silindiğini öne sürüyor.





TÜİK'te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim olan Mustafa Teke de mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen öncesinde istifa etmişti.





Furkan Metin’in göreve gelmesinin hemen ardından TÜİK’in madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarının yayınını durdurması, enflasyon hesaplamasıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.





TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 1,46, yıllık enflasyonu yüzde 80,21 olarak açıklarken, ENAG’a göre ağustosta aylık enflasyon yüzde 5,86, yıllık enflasyon yüzde 181,37 oldu. İstanbul Ticaret Odası da mayısta aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 99,91 olarak açıklamıştı.





3 YILDA 5 BAŞKAN GÖRDÜ

15 Ocak 2021’de TÜİK Başkan Vekili olarak atandıktan iki hafta sonra görevden alınan Ahmet Kürşad Dosdoğru, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkan Yardımcısı olmuştu.





TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında, Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.





Şu an kurumun başında, kurum dışından atanan Erhan Çetinkaya bulunuyor.





MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DEĞİŞİM

Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinde enflasyon ve dolar beklentisiyle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





Bankanın eylül ayı anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi 20 ay sonra ilk kez düştü. Ağustos anketinde yüzde 70,6 olan cari yıl sonu enflasyon beklentisi, eylül anketinde yüzde 67,7’ye geriledi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 42’den yüzde 36’ya, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24,4’ten yüzde 20,6’ya geriledi.





Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi de 19,65’ten 19,51’e geriledi.





Bunlar olurken anketin katılımcılarındaki değişim dikkat çekti. 2013’te 90’ları gören katılımcı sayısı eylül anketinde 40’a kadar gerilerken, bir önceki ankette 8 olan reel sektör katılımcısının eylül anketinde 4’e düşmesi ve ankete katılan profesyonel sayısının 2’den 8’e yükselmesi dikkat çekti.





Bankanın, enflasyon ve döviz kuru beklentisi yüksek olan kurumları anketten çıkarmış olabileceği düşünülüyor.