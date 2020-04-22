Tüketici de ne moral ne de umut kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı.
Mart ayında 58,2 olan güven endeksi ekonomik krizin belirgin hâle geldiği nisanda 54,9'a geriledi.
Gelecek 12 aylık döneme dair hanenin maddi durum beklentisi mart ayında 78,6 iken, nisanda %7,8 oranında azalarak 72,5'e geriledi
Martta 75,6 olan ekonomik durum beklentisi nisanda yüzde 1,1 oranında azalarak 74,8 seviyesine indi.
Tasarruf etme ihtimali mart ayında 21,2 iken, nisanda yüzde 13,1 azalarak 18,4'e geriledi.