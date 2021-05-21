Tüketici Güven Endeksi son 2 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azaldı. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 7.5 düşüşle 80.2 seviyesine inmişti.







2 yılın dibinde, son 12 yılın en kötü 2. verisi





İki aydır gerileyen tüketici güven endeksi, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 10 puan gerilerken Mayıs 2019'da gördüğü 76.9 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye çekilmiş oldu. Veriler, aynı zamanda 2009 yılından bu yana görülen en düşük ikinci tüketici güvenine işaret ediyor.





Hanenin maddi durumu endeksi de geriledi





Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64.0 iken, Mayıs ayında yüzde 3.8 oranında azalarak 61.5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81.0 iken, Mayıs ayında yüzde 5.5 oranında azalarak 76.6 oldu.





Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5 düştü





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82.9 iken, Mayıs ayında yüzde 4.9 oranında azalarak 78.8 olarak açıklandı.





Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92.8 iken, Mayıs ayında yüzde 0.7 oranında azalarak 92.2 oldu.