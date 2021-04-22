Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici Güven Endeksi yılın en düşüğünde /22 Nisan 2021 11:31

Tüketici Güven Endeksi yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Tüketici Güveni Nisan'da 80.2 olarak 2021 yılının en düşük seviyesini gördü.

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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.5 azaldı.

Mart'ta 86.7 olan endeks, nisanda 80.2'ye düştü. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 67.3 iken nisanda yüzde 4.9 azalarak 64'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87.9 iken bu ay yüzde 7.9 azalışla 81 olarak belirlendi.

Martta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94.1 iken nisanda yüzde 11.9 gerileyerek 82.9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 97.4 iken bu ay yüzde 4.7 azalışla 92.8 olarak kayıtlara geçti.
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