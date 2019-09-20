Samanyolu Haber /Gündem / Tüketici güven endeksi yüzde 55.8'e geriledi /20 Eylül 2019 11:51

Tüketici güven endeksi yüzde 55.8'e geriledi

Tüketici güven endeksi eylül ayında yüzde 4.3 azalarak yüzde 55.8 olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı: 

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4.3 azalış gösterdi.
Ağustosta 58.3 olan endeks değeri eylülde 55.8'e geriledi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4.9 azalarak 74 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4.4 azalarak 74.3'ten 71'e geriledi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5.1 azalarak eylülde 55.3 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22.7 iken eylülde yüzde 0.6 artışla 22.8 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüketici güven endeksi yüzde 55.8'e geriledi Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:42