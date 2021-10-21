Tüketici güveni 12,5 yılın en düşük seviyesinde

Tüketici güveni Amerikan Doları’nın 9,37 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü ekim ayında sert düştü.







Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı. Eylül ayında 79,7 olan endeks, ekimde 76,8’e geriledi.





Böylelikle endeks tarihinde 2009 yılının şubat ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.





HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ







Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 62,6 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında azalarak 60,7 oldu.





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,0 iken, ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,3 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.







Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 97,7 iken, ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.