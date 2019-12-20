Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güveni azaldı /20 Aralık 2019 11:16

Tüketici güveni azaldı

Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 düşerek 59,9 seviyesinden 58,8'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58,2 seviyesindeydi. 

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. 

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

*Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7

*Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi 79,3'ten 77,7’ye geriledi.

*Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme dair) 78,5'ten 76,5’e geriledi.

*İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme dair) 58,8'den 57,1’e indi.

*Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme dair) 23'ten 23,8’e çıktı. 
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