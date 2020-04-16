Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güveni yerle bir! /16 Nisan 2020 10:34

Tüketici güveni yerle bir!

Koronavirüs salgını tüketici güvenini yerle bir etti. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi nisanda yüzde 20,53 azalarak 56,19 seviyesine geriledi.

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Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi nisanda sert düştü. 

Tüketici hem mevcut duruma hem de geleceğe dair beklentileri geriledi. Koronavirüs salgına bağlı belirsizlik, kaygı ve bütün bunların ekonomiye yansıması beklentileri değiştirdi.

Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi mart ayına kıyasla yüzde 17,17 azalarak 62,15'e geriledi. 

TÜKETİM EĞİLİMİ ÇAKILDI

Diğer taraftan dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 45,31 gibi sert bir düşüşle 32,74'e indi.

Koranavirüs salgını bitmeden güven ve beklenti endeksinde toparlanma beklenmiyor.
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