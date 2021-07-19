Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güveni yine düştü /19 Temmuz 2021 10:38

Tüketici güveni yine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklandı.

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TÜİK verilerine göre; haziran ayında 81,7 olan endeks, temmuzda yüzde 2,7 azalışla 79,5'e geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 57,9'a düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 olarak gerçekleşti.

Yine gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklenti endeksi ise temmuzda yüzde 3,3 oranında azalarak, 83,2 değerini aldı. Haziranda ise bu endeks 86,0'dı.

Geçen 12 aylık döneme göre 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuzda yüzde 0,1 artarak 97,0'a yükseldi. Haziran da ise söz konusu endeks 96,9'du.
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