Tüketici güveni yüzde 3,6 daha düştü

TÜİK'e göre tüketici güven endeksine dair diğer sonuçlar şöyle:







Geçen 12 aylık döneme göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 62,6 iken, ekimde yüzde 3,0 oranında azaldı ve 60,7 oldu.





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 79,0 iken, ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6'ya düştü.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 79,3'ten 74,2'ye indi.





Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.





Güven endeksi 0-200 aralığında değer hesaplanıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.