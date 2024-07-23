Tüketici güveninde düşüş sürüyor: Yılın en düşük seviyesi!

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks haziranda 78.3’den 75.9'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63.8'den 60.4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70.8'e düştü.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 78.3 iken temmuz ayında yüzde 3.1 oranında azalarak 75.9'a geriledi.Tüketici Güven Endeksi mayıs ayında 80.51, haziranda 78.3 olmuştu. Endeks, bu ay açıklanan 75.9'a düştü. Böylelikle 2024 yılının en düşük tüketici güven endeksi verisi kaydedildi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.