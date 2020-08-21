Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) müşterek hazırladığı Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.
Temmuz ayında 60,9 olan endeks ağustosta 59,6'ya geriledi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,8 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme dair hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuz ayında 80,6 iken, ağustosta yüzde 3,5 oranında azalarak 77,8'e indi.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 79,5'e geriledi.
Gelecek 12 aylık döneme dair genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustosta yüzde 3,3 oranında azalarak 79,5 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 59,5 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise 21,7.