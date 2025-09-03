Tükiye'de trafik sigortaları el yakıyor!

Bugün en düşük trafik sigortası poliçesi 8 bin TL’den başlarken, risk durumuna göre bu rakam 45 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ticari araçlarda ise fiyatlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.





Ticari araçlarda durum daha da vahim. Hafif ticari araçlarda fiyatlar 60 bin TL’ye, otobüslerde 270 bin TL’ye, ticari taksilerde ise 115 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.





Zorunlu trafik sigortası fiyatları, son beş yılda görülmemiş bir artışla gündemde. Son 5 yılda trafik sigortası primleri 10 kattan fazla artış göstererek sürücüleri zor durumda bıraktı. Bazı araçlarda kasko poliçelerinin bile trafik sigortasından daha ucuza gelmesi dikkat çekerken, vatandaşlar sigorta primlerini düşürmek için araçlarını daha az riskli aile bireylerinin üzerine yapıyor.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sigorta acenteleri, bu fahiş artışın ana nedenlerini yükselen maliyetler ve artan kaza sayıları olarak gösteriyor. Öyle ki, bazı araçların kasko poliçe fiyatları, trafik sigortasının altında kalabiliyor.Binek otomobillerde ortalama trafik poliçesi fiyatı 15-18 bin TL arasında değişirken, bu rakam 2020 yılında 400-600 TL seviyelerindeydi. Bu durum, son beş yılda fiyatların 10 kattan fazla arttığını gösteriyor.Yükselen fiyatlar karşısında sürücüler, ya araçlarını kullanmaktan vazgeçiyor ya da poliçesiz trafiğe çıkma gibi riskli yolları tercih ediyor. Bunun yanı sıra, primleri düşürmek için farklı stratejiler geliştiriyorlar. İstanbul’da bir sigorta acentesi sahibi olan İbrahim Caymaz, bu duruma ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.Caymaz, ikinci el araç almayı düşünenlerin, aracın kime ait olacağına sigorta fiyatına göre karar verdiğini belirtiyor. Aile bireylerinin TC kimlik numaralarıyla fiyat alıp, aracı en risksiz kişinin üzerine kaydettirerek büyük oranlarda tasarruf sağladıklarını söylüyor. Caymaz’a göre, bu yöntemle binek araçlarda 40 bin TL, ticari araçlarda ise 200 bin TL’ye varan tasarruflar yapılabiliyor.Sigorta acenteleri, artan fiyatlar nedeniyle sigortasız araç sayısının da ciddi oranda yükseldiğini belirtiyor. Trafik sigortası yaptırmayanların sayısı artarken, sigorta şirketlerinin de bu alandan zarar ettikleri ve bu zararı diğer poliçelerden karşılayamadıkları için fiyat artışlarının devam ettiği ifade ediliyor.