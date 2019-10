''Tutsak bebeklere özgürlük'' konvoyu Washington’da

SAMANYOLUHABER- İnsan hakları savunucuları, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avına dikkati çekmek için şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başşehri Washington D.C.’de eylem yaptı.







O EYLEM NEW YORK'TAN WASHINGTON D.C.'YE UZANDI...





“Tutsak bebeklere özgürlük”, “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi”, “Türkiye’de 30 bin masum insan hapishanede” yazılı afişleri taşıyan onlarca kamyonet ve otomobilden müteşekkil konvoy New York’tan Washington D.C.’ye hareket etti.





362 kilometrelik güzergâh boyunca mola verilen yerlerde AKP hükümetinin temel hak ve hürriyetleri hiçe sayan uygulamaları anlatıldı, hukuksuzlukları özetleyen broşürler dağıtıldı.





AKP'NİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ ÖNÜNDE ANLATILDI





New York’tan sonra Washington’a hareket eden taşıtların üzerinde "İşkenceyi Durdurun", "Türkiye'de 864 Bebek Cezaevinde", "118 Kişi Erdoğan Rejimi Tarafından Kaçırıldı", "Dünyada En Çok Gazetecinin Tututklu Olduğu Ülke Türkiye" gibi sloganlar yer aldı.





Washington caddelerinde tur adan taşıtlar daha sonra ABD Temsilciler Meclisi (Kongre) binasının önüne geldi.





İnsan hakları savunucuları Kongre binasının önüde yaptıkları açıklamada, “Türkiye'de 30 binden fazla insanın haklarında hiçbir delil olmaksızın hapiste tutuluyor. Kongre üyelerini Türkiye’deki adaletsizliğe karşı daha aktif bir tavır almaya davet ediyoruz.” denildi.





MASUM İNSANLAR HÜRRİYETİNE KAVUŞUNCAYA KADAR…





İnsan hakları savunucuları, “Hapisteki bütün bebekler ve masum insanlar hürriyetine kavuşuncaya kadar durmayacağız.” mesajinı verdi.





İnsan hakları mücadelesi veren çevrelerin dikkatin çeken eylemlerin ilki 11-14 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Genel Kurulu için New York’ta gerçekleştirilmişti.





Türkiye'de 864 bebeğin hapiste tutulduğuna dikkat çekmek maksadıyla yüzlerce taşıta "Türkiye’de 864 bebek hapiste” ibaresi yazıldı. Taşıtların yer aldığı konvoy New York caddelerinde tur attı.





KONVOY NEW YORK SOKAKLARINDA





Aralarında Advocates of Silenced Turkey (AST), Free Prisoners of Conscience gibi platformların bulunduğu insan hakları derneklerinin eylemine New York’ta geniş yankı bulmuştu.





Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyunun gündemine taşımayı hedefleyen konvoydaki insan hakları savunucularına Amerikalılar da destek verdi.





MESAJ YERİNE ULAŞTI!





Aynı tarihlerde New York’ta bulunan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konvoy hakkında gazetecilere değerlendirmede bulunurken, “Sağ olsunlar burada kamyonlarla bizim reklamımızı yapmışlar!” ifadelerini kullanmıştı.