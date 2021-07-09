Tükürük bezleri depo görevi görüyor

Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli patologların, diş hekimlerinin ve kulak-burun-boğaz uzmanlarının yer aldığı bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, SARS-Cov-2 koronavirüsünün tükürük bezlerinde çoğalabildiğini ortaya koydu.







The Journal of Pathology dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında bilim insanları, Kovid-19 salgını sonucu hayatını kaybeden yetişkin hastalarda kulak önü (parotis), çene altı (submandibuler) ve küçük olmak üzere üç tip tükürük bezi örneklerini analiz etti.





Çalışma sonucu, özellikle tükürük üretiminden ve salgılanmasından sorumlu dokuların enfeksiyon için bir tür ‘depo’ görevi gördüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar elektron mikroskobu kullanarak patojenin hem hücrede var olduğunu, hem de kopyalanarak çoğaldığını gözlemledi.





Makalenin yazarlarından Bruno Fernandes Matuck, “Şimdiye kadar sadece uçuk gibi yaygın hastalıklara neden olan virüslerin tükürük bezlerini depo olarak kullandığı düşünülüyordu. Fakat bizim keşfimiz, SARS-CoV-2'nin neden bu kadar bulaşıcı olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek” açıklamasında bulundu.





Bilim insanları daha önce tükürük bezlerinin kanallarında, SARS-CoV-2 spike proteininin bağlandığı ve onları enfeksiyon için bir ‘geçit’ haline getirdiği ACE2 reseptörlerini saptamıştı. Bundan önce ise, ACE2'ye ek olarak, tükürük bezlerinde bulunan en az iki reseptörün daha patojen için hedef görevi gördüğü kanıtlanmıştı.





Bugün enfeksiyonun insan vücuduna genelde burun yoluyla girdiğine inanılsa da bilimciler, yeni araştırmaya dayanarak ağzın virüsün doğrudan girişi için bir ortam oluşturup oluşturmadığını araştıracak.