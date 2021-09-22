Türkiye Tribünali - Barbaros Şansal konuşuyor (canlı)

BARBAROS ŞANSAL YAŞADIKLARINI ANLATIYOR













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Öğleden sonra oturumunda Tülay Açıkkollu, canlı yayında eşinin nasıl işkence ile öldürüldüğünü anlattı.



Gökhan Açıkkollu'nu işkence altında öldüren polislerin cezasız kaldıkları için başka insanlara işkence yapmaya devam ettiler.











Bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) öğleden sonra oturumunda Diyarbakır'da polis kurşunuyla ölen Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut ve modacı Barbaros Şansal tanık kürsüsüne gelecek. Son olaraksa raportör Luca Perilli tarafından “Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim” raporunun sunumu gerçekleşecek.







24 Eylül 2021 Cuma günü saat 15’e kadar duruşma devam edecek ve Cuma günü mahkeme heyeti saat 17.00’de kararını açıklayacak.























Hakimler ve Özgeçmişleri





Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:





Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens:

1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör

1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı

2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi

2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi

2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı





Dr. Johann van der Westhuizen

1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü 1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç 2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi





Angelita Baeyens Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı 2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü 2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu 2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi





Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı 1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora 2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi 1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör 1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) 2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg)

Prof. Dr. Ledi Bianku

Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent 2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi 2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.



