Samanyolu Haber /Gündem / Tülin Güran dosyası açılmıştı: Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı /11 Eylül 2024 23:01

Tülin Güran dosyası açılmıştı: Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolmasının 19'uncu gününde evinin yakınındaki dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın ablasının da şüpheli ölümü olması sebebiyle dosya yeniden açılmıştı. Narin'in ablası Tülin'in 2009'daki ölümüne ilişkin soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli durumun olmadığı, teşhisin zatürre olduğu vurgulandı.

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Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde; kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül’de cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ablası Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve vefat ettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları talep etmişti. 2009 yılında kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak iletti.

 Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldığı ve burada vefat ettiği belirtildi.

'ŞÜPHELİ DURUM BULUNMADI'

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

Basında yer alan kimi haberlerde abla Tülin Güran’ın merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüş, vefat tarihi ise kimi yayınlarda 2019 kiminde ise 2009 olarak yer almıştı. Hastane kaynakları ise abla Güran’ın 2009 tarihinde hayatını kaybettiğini aktardı.
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