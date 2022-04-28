Samanyolu Haber /Sağlık / Tüm ABD'nin yarısından fazlasına Korona bulaştı /28 Nisan 2022 09:24

Tüm ABD'nin yarısından fazlasına Korona bulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki her dört çocuktan üçüne Covid-19 virüsü bulaştı. Tüm Amerikalıların yüzde 58'inde de (190 milyon) enfeksiyon belirtileri görüldü.

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Çoğu teşhis edilmemiş, asemptomatik veya bildirilmemiş enfeksiyonları da içeren rakam resmi olarak kaydedilen 80 milyon vakadan çok daha yüksek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yürütülen araştırmada, Eylül 2021'den Ocak 2022'ye kadar her ay 18 eyalette yaklaşık 75 bin ve Şubat ayında da 45 bin olmak üzere toplam 200 binden fazla kan örneği incelendi.

Buna göre ülkede 18 yaşın altındaki kişilerin yüzde 75'i enfekte oldu.

Daha bulaşıcı omikron varyantının ABD'de yayıldığı Aralık ve Şubat ayları arasında geçmiş enfeksiyon belirtilerinin çarpıcı biçimde arttığı ortaya çıktı.

Her yaştan Amerikalıların yaklaşık yüzde 34'ü Aralık ayında önceden enfeksiyon belirtilerine sahipti. Sadece iki ay sonra bu oran yüzde 58'e çıktı.

"Bu kadar artmasını beklemiyordum"

CDC ekibinin eş lideri Dr. Kristie Clarke, "Artmasını bekliyordum. Bu kadar artmasını beklemiyordum” dedi.

Raporda en çarpıcı artış çocuklarda oldu. 17 yaş ve altındaki antikorların yüzdesi Aralık'ta yaklaşık yüzde 45'ten Şubat'ta yaklaşık yüzde 75'e yükseldi.

Bildirilen Covid-19 vakaları Aralık ve Ocak aylarında ciddi oranda arttı; ardından dramatik bir şekilde düştü. Ancak günlük vaka sayıları son haftalarda tekrar yükselme eğiliminde.

ABD'de şu anda 50 yaş ve üstü kişilere dördüncü, bu yaşın altındaki kişilere üçüncü aşı veriliyor. Beş yaş ve altı çocuklar ise aşı programının dışında tutuluyor.
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